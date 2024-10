Oasport.it - F1, Ferrari punta alla prima fila in Messico. Weekend in salita per Verstappen, McLaren competitiva

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tutto pronto all’Autodromo Hermanos Rodriguez per un sabato in cui si terranno la terza sessione di prove libere e le qualifiche per il Gran Premio del2024, ventesimo e quintultimo apmento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una lotta per la pole position sicuramente incerta e combattuta, con almeno quattro possibili candidati in base ai riscontri delle sessioni di ieri., reduce dstrepitosa doppietta di Austin e da un venerdì molto incoraggiante a Città del, sembra avere il potenziale per giocarsi lasia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz dopo aver dimostrato solidità sia sul giro secco che nella simulazione di passo gara. L’obiettivo minimo in ogni caso per entrambe le Rosse è quello della seconda, su una pista in cui sorpassare non è un grosso problema.