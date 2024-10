Ilrestodelcarlino.it - Direttore Sgds, è scontro tra Vesprini e il Pd

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sulla vicenda della nomina del nuovogenerale della partecipata, anzi la non nomina dato che la società ha deciso di eliminare dall’organico tale figura, divampa la polemica in particolare tra il Pd e la maggioranza: il primo la manifesta con un duro comunicato stampa del suo segretario cittadino, Michele Amurri; la seconda tramite un post pubblicato dal sindaco, Valeriosul proprio profilo Facebook. Ad accendere la diatriba che comunque era nell’aria il verdetto con cui la Corte di Appello di Ancona ha condannato laal pagamento di un maxi risarcimento (c’è chi parla di 120.000 euro, chi di 180.000 e chi anche di più) all’ingegnere Emilio Cuomo, riconosciuto vincitore della selezione pubblica per la nomina del nuovocon sentenza del giudice del lavoro. Sentenza impugnata dalla stessa partecipata che, però, è risultata perdente.