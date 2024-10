Conte tira dritto: "Grillo? Vicenda marginale. Io curo i soldi degli iscritti" (Di sabato 26 ottobre 2024) Grillo minaccia, ma Giuseppe Conte non arretra di un millimentro, neppure replica a Davide Casaleggio ("è un privato cittadino") e liquida definitivamente l’Elevato, il fondatore con un secco "non gli rispondo niente, abbiamo detto che stiamo facendo un processo costituente – dice il presidente M5s in un punto stampa a La Spezia – e quando parliamo di Movimento 5 Stelle parliamo di quello, di tutte le tantissime proposte, ce ne sono molto importanti anche in materia di sanità". Ribadendo, per altro, che il famoso contratto da 300mila euro in favore di Grillo non sarà rinnovato, come annunciato nel libro di Bruno Vespa in uscita. "Il contratto è in essere sta venendo a scadenza. Quotidiano.net - Conte tira dritto: "Grillo? Vicenda marginale. Io curo i soldi degli iscritti" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024)minaccia, ma Giuseppenon arretra di un millimentro, neppure replica a Davide Casaleggio ("è un privato cittadino") e liquida definitivamente l’Elevato, il fondatore con un secco "non gli rispondo niente, abbiamo detto che stiamo facendo un processo costituente – dice il presidente M5s in un punto stampa a La Spezia – e quando parliamo di Movimento 5 Stelle parliamo di quello, di tutte le tantissime proposte, ce ne sono molto importanti anche in materia di sanità". Ribadendo, per altro, che il famoso contratto da 300mila euro in favore dinon sarà rinnovato, come annunciato nel libro di Bruno Vespa in uscita. "Il contratto è in essere sta venendo a scadenza.

