Inter-news.it - Conte: «Guarderò Inter-Juventus! Napoli, posizione inaspettata»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)dopo-Lecce terminata sul punteggio di 1-0, su DAZN ha parlato della partita della sua squadra e poi di, in campo domani alle 18. IL DERBY D’ITALIA – Antonionel post-partita di-Lecce, ammette che guarderà il big-match della nona giornata di Serie A, quello tra le sue due ex squadre: «? Lo farò di sicuro, la passione per il calcio mi porta comunque a voler vedere una partita di questo spessore. La guardiamo sapendo che sono due squadre molto, molto forti. La guardiamo e ce la gustiamo»., vittoria e sempre più primo posto in classifica LOTTA SCUDETTO – Antonioparla della sorpresa del primo posto in classifica, soprattutto per le avversarie che vanno al Maradona a giocare contro la squadra partenopea: «Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, cioè portare a casa altri tre punti.