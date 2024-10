Ilrestodelcarlino.it - Condominio di via Della Robbia:. Biancani ordina di recintare l’area

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) "D’ora in poi via Lucasarà più sicura per i residenti". E’ la promessa dell’amministrazione comunale che ha detto sì ai lavori che limiteranno l’accesso di estranei neldi undi via Luca. Rimangono da concordare l’orario di chiusura notturna e l’altezza e la lunghezzarecinzione sotto i porticati del palazzo nella parte di strada privata ad uso pubblico. "Le delimitazioni serviranno ad evitare l’accesso, durante le ore notturne, a chiunque non sia residente all’internopalazzina mantenendo come priorità il benessere dei cittadini che, per via delle continue presenze di estranei nell’atrio dele dei problemi anche legati al bivacco, non si sentivano più completamente liberi di entrare e uscire dalle loro abitazioni".