Ciclismo e sicurezza stradale: grave incidente a Mirabella Eclano, un ciclista in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato a Mirabella Eclano, coinvolgendo un ciclista di 45 anni e un automobilista. L'episodio, accaduto nella tarda serata di ieri, ha destato molta preoccupazione tra i residenti, evidenziando una volta di più le problematiche legate alla sicurezza sulle strade. Le autorità competenti sono al lavoro per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.

Il drammatico incidente

I fatti si sono svolti attorno alle 22:00, quando il ciclista, mentre percorreva una strada locale, è stato investito da un'auto guidata da un giovane automobilista di Bonito. L'impatto ha avuto conseguenze devastanti per il ciclista, il quale ha riportato un trauma cranico e diverse fratture.

