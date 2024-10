Chiusa la casa di riposo 'Nonna Carmela'. "Mancano i requisiti di sicurezza" (Di sabato 26 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Caserta ha disposto la chiusura della casa di riposo per anziani “Nonna Carmela” in via Galilei, a seguito della perdita dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. Le criticità della struttura erano già state rilevate lo scorso luglio, quando i Casertanews.it - Chiusa la casa di riposo 'Nonna Carmela'. "Mancano i requisiti di sicurezza" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Caserta ha disposto la chiusura delladiper anziani “” in via Galilei, a seguito della perdita deinecessari per l’esercizio dell’attività. Le criticità della struttura erano già state rilevate lo scorso luglio, quando i

