Chi era Sara Centelleghe la ragazza di 19 anni uccisa a coltellate in casa a Costa Volpino

Si chiamava Sara Centelleghe la ragazza di 19 anni accoltellata da un aggressore ancora sconosciuto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre: si trovava nella sua casa a Costa Volpino (Bergamo) quando è stata colpita a morte.

