Chi è Margaret Qualley attrice in The Substance

C'è curiosità e attesa per "The Substance", il film interpretato da Demi Moore e Margaret Qualley che sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 30 ottobre 2024. La critica ha promosso la pellicola e le interpretazioni dei protagonisti principali. Oltre alla Moore, ha colpito positivamente la performance attoriale di Margaret Qualley, sempre più quotata nel mondo del cinema e della serie tv. Ecco chi è l'attrice. Margaret Qualley, chi è l'attrice di "The Substance" Sarah Margaret Qualley – questo il nome completo all'anagrafe – è nata il 23 ottobre 1994 ed è figlia dell'attrice Andie MacDowell. Ha un passato da ballerina e ha fatto il suo debutto come attrice nel film drammatico del 2013 Palo Alto, ottenendo il riconoscimento per il suo ruolo nella serie drammatica della HBO The Leftovers (andata in onda dal 2014 al 2017).

