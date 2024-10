C’é ancora Zverev sulla strada di Lorenzo Musetti anche a Parigi-Bercy: il tabellone dell’italiano (Di sabato 26 ottobre 2024) Lorenzo Musetti sarà protagonista quest’oggi delle semifinali dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco il carrarino affronterà il britannico Jack Draper e non sarà una sfida semplice, come non lo è stata ieri la partita contro il n.3 del mondo, Alexander Zverev. Musetti, a sorpresa, ha prevalso in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 (5) 6-4, facendo vedere dei grandi miglioramenti su una superficie non così favorevole al suo gioco. Per questo un’affermazione significativa e vedremo se oggi, contro Draper, saprà riconfermarsi. All’orizzonte c’è poi un altro torneo, ovvero il Masters1000 di Parigi-Bercy, che prenderà il via il 28 ottobre e terminerà il 3 novembre. Ebbene, Lorenzo (n.16 del seeding) inizierà la sua avventura contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Contro il potente teutonico, l’azzurro sarà messo a dura prova. Oasport.it - C’é ancora Zverev sulla strada di Lorenzo Musetti anche a Parigi-Bercy: il tabellone dell’italiano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)sarà protagonista quest’oggi delle semifinali dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco il carrarino affronterà il britannico Jack Draper e non sarà una sfida semplice, come non lo è stata ieri la partita contro il n.3 del mondo, Alexander, a sorpresa, ha prevalso in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 (5) 6-4, facendo vedere dei grandi miglioramenti su una superficie non così favorevole al suo gioco. Per questo un’affermazione significativa e vedremo se oggi, contro Draper, saprà riconfermarsi. All’orizzonte c’è poi un altro torneo, ovvero il Masters1000 di, che prenderà il via il 28 ottobre e terminerà il 3 novembre. Ebbene,(n.16 del seeding) inizierà la sua avventura contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Contro il potente teutonico, l’azzurro sarà messo a dura prova.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Musetti-Sonego - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : ancora due partite - poi sarà derby! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:25 Si è conclusa la partita tra Kecmanovic e Navone, con una comoda vittoria del serbo come da facile previsione. Alle 14 in campo Michelsen-Giron e a seguire Halys-Monfils, poi il derby ... (Oasport.it)

Musetti sfiderà Bu a Pechino. Sarà Rublev il vero ostacolo verso un derby con Sinner? - Lorenzo Musetti, pur non brillando, è riuscito a imporsi nel primo turno dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese, il toscano si è imposto con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 contro il belga Zizou Bergs. Una partita in cui Lorenzo non è stato ... (Oasport.it)

US Open 2024 - Lorenzo Musetti alla prova della maturità : sarà competitivo anche sul cemento? - Va detto in modo chiaro: alla prova dei fatti, adesso che anche l’erba ha smesso di essere una specie di tabù, per Lorenzo Musetti l’ultimo vero e proprio limite tra lo status di top player a tutto tondo e il proprio nome rimane la parte di ... (Oasport.it)

ATP Cincinnati - anche sul cemento lo stesso Musetti degli ultimi 2 mesi? L’esordio sarà duro - Lorenzo Musetti sembra aver compiuto un salto di qualità nella sua carriera negli ultimi due mesi. Dopo il Roland Garros, l’azzurro non sembrava presentarsi in grande condizione psicofisica alla stagione sull’erba, invece proprio le tre settimane ... (Oasport.it)