«Benzina più cara per spingere l’auto verde» (Di sabato 26 ottobre 2024) La proposta dell’ex numero uno di Daimler truck Martin Daum: «Aumenti di 10 centesimi al litro ogni anno per portare i cittadini verso l’elettrico». Provocazione? Occhio, la batosta sui carburanti può essere l’arma di Bruxelles per tenere artificialmente in vita la transizione. Laverita.info - «Benzina più cara per spingere l’auto verde» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 26 ottobre 2024) La proposta dell’ex numero uno di Daimler truck Martin Daum: «Aumenti di 10 centesimi al litro ogni anno per portare i cittadini verso l’elettrico». Provocazione? Occhio, la batosta sui carburanti può essere l’arma di Bruxelles per tenere artificialmente in vita la transizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taranto - tenta di dare fuoco alla ex e al padre di lei dopo averli cosparsi di benzina : salvati dai carabinieri - Cosparge di benzina la ex, il padre di lei, la loro casa e la vettura della donna. Poi ha tentato di innescare il rogo che avrebbe avuto tragiche conseguenze. E’ successo in provincia di Taranto, a Crispiano. Il responsabile della sconvolgente ... (Dayitalianews.com)

Cosparge di benzina la ex e tenta di darle fuoco con l’accendino : fermato dai carabinieri a Taranto - La donna aveva chiesto aiuto al 112 segnalando la presenza dell'uomo sotto casa a Crispiano, in provincia di Taranto. All'arrivo dei carabinieri il 48enne aveva già cosparso di benzina la ex, il padre di questa, l'abitazione e anche l'auto della ... (Fanpage.it)

Tenta di bruciare un distributore di benzina - arrestato dai carabinieri - Ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni, noto alle Forze dell’Ordine, responsabile di aver tentato di incendiare un distributore di ... (Messinatoday.it)

Vacanze - benzina meno cara ma partire in auto un salasso - Potrebbe essere un’estate di grandi disagi per i tanti che viaggeranno in treno o in aereo. Ma anche chi sceglie l’auto per andare in vacanza dovrà fare i conti, nonostante il calo del prezzo della benzina sul 2023, con una spesa non indifferente. ... (Ildenaro.it)