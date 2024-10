Bastianini vince la MotoGp Sprint in Thailandia: Martin 2° davanti a Bagnaia, Pecco a -22 (Di sabato 26 ottobre 2024) Enea Bastianini è il vincitore della MotoGp Sprint Race della Thailandia. Oggi, sabato 26 ottobre, il riminese della Ducati ha conquistato la vittoria dominando la corsa sul tracciato di Buriram.La Bestia è stata perfetta in partenza quando ha approfittato della marcatura tra Martin e Bagnaia Europa.today.it - Bastianini vince la MotoGp Sprint in Thailandia: Martin 2° davanti a Bagnaia, Pecco a -22 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Eneaè il vincitore dellaRace della. Oggi, sabato 26 ottobre, il riminese della Ducati ha conquistato la vittoria dominando la corsa sul tracciato di Buriram.La Bestia è stata perfetta in partenza quando ha approfittato della marcatura tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - la gara sprint è di Bastianini - Il MotoGP approda in Thailandia. Da pochi minuti è terminata la gara sprint. Il successo arride all’italiano ducatista Enea Bastianini, secondo il capolista del motomondiale Martin. Dietro lo spagnolo si piazza il campione del mondo in carica, ... (Terzotemponapoli.com)

Ordine d’arrivo MotoGP - Sprint Race GP Thailandia 2024 : Bastianini trionfa davanti a Martin - 3° Bagnaia - Emozioni e velocità nel corso della Sprint Race di Buriram (Thailandia), 18ª tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito asiatico i piloti della classe regina si sono dati battaglia per 13 giri in cui non c’è stato troppo spazio per la ... (Oasport.it)

Bastianini vince la Sprint Race di MotoGP in Thailandia - Martin 2° davanti a Bagnaia : +22 ora per Jorge - Uno strepitoso Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race di Thailandia sul circuito di Buriram, precedendo Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Lo spagnolo guadagna dunque altri due punti nella classifica del Mondiale di MotoGP, portando il proprio ... (Fanpage.it)

MotoGP Sprint GP Thailandia 2024 : risultati e ordine di arrivo - vince Bastianini - Martin batte Bagnaia - I risultati e l’ordine di arrivo della Sprint del GP di Thailandia 2024, diciottesimo appuntamento della stagione di MotoGP. A Buriram vince Enea Bastianini, che approfitta delle scaramucce tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia al via per prendere ... (Sportface.it)