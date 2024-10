Calciomercato.it - Balotelli al Genoa, ci siamo davvero: ecco quando sarà ufficiale

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Marioa un passo dal ritorno in Serie A, lo aspetta il: adesso l’ufficialità è a un passo,il colpo si concretizzerà Da tempo, Marioattendeva l’occasione per potersi rimettere finalmente in gioco. Ultimo domicilio calcistico, per l’attaccante 34enne, quello dei turchi dell’Adana Demirspor, dove era tornato dopo la parentesi in Svizzera al Sion. Alla fine della scorsa stagione, ‘Super Mario’ era rimasto, sul mercato, come free agent. Diverse piste, nessuna che si era concretizzata. Fino a questo momento, con il suo sbarco in Serie A che adesso si avvicina come non mai.al, ci– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ci aveva pensato, anche se per poco tempo, il Torino, per ovviare al grave infortunio di Duvan Zapata, decidendo però di lasciar cadere l’ipotesi.