Isaechia.it - Asia Argento a Verissimo dice che Morgan si dr0ga: la dura reazione di lui

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)ha rispostomente alle affermazioni di, rilasciatente un’intervista a, in cui l’attrice insinuava che il cantante avesse problemi di dipendenza. In un lungo sfogo,ha espresso il suo disappunto per le parole della ex compagna, madre di sua figlia, Anna Lou.nte la sua apparizione in TV,ha parlato della sua relazione con, accennando alla sua assenza nella vita della figlia e affermando che una persona con problemi di dipendenza ha bisogno di “toccare il fondo”.ha dichiarato: Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata. Le sue parole, ritenute daoffensive e infondate, hanno sollevato un polverone mediatico. In un messaggio inviato in una chat condivisa con alcuni collaboratori,ha dichiarato: Ho sentitodire che io mi ‘dr0go’.