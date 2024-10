Gaeta.it - Arrestati due stranieri per furto in abitazione e porto abusivo di armi a Fondi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente intervento dei Carabinieri della Tenenza diha portato all’arresto di due cittadini, di 45 e 39 anni, accusati diinaggravato edi oggetti potenzialmente letali. Entrambi con precedenti penali, sono stati colti in flagranza di reato, coinvolti in un’operazione complessa che ha comportato l’identificazione di un terzo complice. Questa operazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine contro i crimini predatori. L’intervento che ha svelato ilLa notte di venerdì, intorno alle 3 del mattino, i carabinieri della Tenenza dierano impegnati in un normale servizio di pattugliamento del territorio quando hanno notato un individuo con uno zaino in spalla che si muoveva con un’andatura sospetta verso un’autovettura.