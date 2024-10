Alimenti ultra-processati: che cosa sono e che impatto hanno sulla salute (Di sabato 26 ottobre 2024) Se i podcast di successo, i libri più venduti e la cultura degli influencer sono un’indicazione, milioni di persone sono ossessionate dalla longevità. Ma la durata della vita è tanto importante quanto il numero di anni vissuti in buona salute. La durata e la qualità della vita sono determinate dalla genetica, ma anche gli stili di vita sono importanti, incluso quanto ci si allena e si dorme, quanto si beve o se si fuma, e come si mangia. Dalla collaborazione tra l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e l’Università Cattolica del Sacro Cuore è nata nel 2019 una nuova iniziativa dal nome Italian Institute for Planetary Health. Italian Institute for Planetary Health è un consorzio senza scopo di lucro che ha diversi obiettivi tra i quali lo studio dei fattori e delle abitudini alimentari che maggiormente incidono sull’invecchiamento in salute della popolazione. Bergamonews.it - Alimenti ultra-processati: che cosa sono e che impatto hanno sulla salute Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Se i podcast di successo, i libri più venduti e la cultura degli influencerun’indicazione, milioni di personeossessionate dalla longevità. Ma la durata della vita è tanto importante quanto il numero di anni vissuti in buona. La durata e la qualità della vitadeterminate dalla genetica, ma anche gli stili di vitaimportanti, incluso quanto ci si allena e si dorme, quanto si beve o se si fuma, e come si mangia. Dalla collaborazione tra l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e l’Università Cattolica del Sacro Cuore è nata nel 2019 una nuova iniziativa dal nome Italian Institute for Planetary Health. Italian Institute for Planetary Health è un consorzio senza scopo di lucro che ha diversi obiettivi tra i quali lo studio dei fattori e delle abitudini alimentari che maggiormente incidono sull’invecchiamento indella popolazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Umbria - i tagli alla salute. Sono ottomila i sanitari pronti allo sciopero : “Qui siamo sottopagati” - Perugia, 25 ottobre 2024 – Oltre 8mila tra medici, infermieri e personale sanitario sono pronti a fermarsi in Umbria tra meno di un mese per protestare contro le scelte del Governo Meloni contenute nella legge di bilancio. In Umbria, infatti, tra ... (Lanazione.it)

Quelle gastrointestinali sono tra le patologie più diffuse in Italia. Come mantenere quindi in salute l'intestino e prevenire le malattie più comuni? Lo abbiamo chiesto a Mario Bianchetti - uno degli specialisti che saranno presenti durante le due giornate di prevenzione e consulti gratuiti organizzate a Milano dal Gruppo MultiMedica - Prendersi cura della salute dell’intestino, si sa, è la regola numero uno per prevenire il rischio di malattie a carico di quello che è ormai considerato il nostro ‘secondo cervello’. Tuttavia, se negli ultimi anni è cresciuto molto l’interesse ... (Iodonna.it)

Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute : «Non sono riuscita a recuperare la voce» - «Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi». Angelina Mango è costretta a interrompere il suo tour in Italia e all’estero ... (Open.online)

I fondi sanitari integrativi : come possono contribuire a ridurre la spesa pubblica e favorire la salute - Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sui fondi sanitari integrativi ha acquisito recentemente una nuova rilevanza, specialmente in Italia, dove sempre più persone e professionisti del settore salutano queste risorse come un’opportunità per ... (Gaeta.it)