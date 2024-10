Thesocialpost.it - Alassio, incidente moto-auto: morto 22enne

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notte si è verificato un tragicoad, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dalladopo uno scontro con un’. L’impatto è avvenuto attorno alle 2.30 in via IV Novembre. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, arrivati con due ambulanze e un’medica. Nonostante i tentativi di rianimazione, le ferite riportate dal giovane si sono rivelate fatali.Leggi anche: Agrigento, accoltella sette volte la figlia: fermato padre settantenne Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dello scontro. Un altro graveera avvenuto poco prima, nella serata di venerdì, a Pieve Ligure, verso le 20, in via Campodonico, all’altezza del bivio per Pieve Alta.