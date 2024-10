Donnaup.it - Addobbi autunnali per la vostra casa: ecco qualche idea semplice e veloce!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)per la. Volete realizzare qualcosa di unico per abbellire laabitazione, durante questo periodo autunnale? Di seguito, potrete trovareda cui potrete ispirarvi. 1.: lanterne Le lanterne di metallo antiche, sono un complemento d’arredo fantastico. Per poter donare ad una lanterna un tocco autunnale, vi basterà abbellire il manico con delle foglie foglie finte ed inserire all’interno una piccola candela colorata. Potrete posizionare lalanterna, dentro, ma anche nellaterrazza. 2.Lanterne Un’alternativa interessante per poter creare una lanterna, prevede di usare un barattolo di vetro e trasformarlo in una lanterna. Per illuminare lacreazione, in questo caso sono state usate delle luci al led. 3.