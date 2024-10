Feedpress.me - Addio vongole, dopo il granchio blu decimate dalla mucillagine: in fumo business da 300 milioni, impazza l’import

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un settore senza pace quello della produzione delle vereitaliane che sono praticamante sparite dai banconi del pesce. E ben poco si potrà fare per gli appassionati di uno dei piatti must della Vigilia di Natale . Se quelle veraci sono state quasi del tutto sterminate dalblu che ha depredato gli allevamenti del Delta del Po anche del seme, quelle di mare, conosciute come lupini che