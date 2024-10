World Pasta Day, Confagricoltura rilancia: Italia leader mondiale del mitico alimento simbolo del Made in Italy (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ricorre oggi, come il 25 ottobre di ogni anno, il World Pasta Day, evento promosso dai Pastai Italiani di Unione Italia Food, che celebra i meriti e i benefici della Pasta, il suo sapore, la sua salubrità e la sua semplice praticità, riunendo i Pasta lovers di tutto il mondo. «La Pasta è uno degli alimenti più iconici e amati. Un vero e proprio simbolo culturale che rappresenta l’Italia nel mondo. Oggi si celebra la giornata mondiale, ma per mantenere questa immagine e questa reputazione occorre rafforzare l’intera filiera e far conoscere di più le prerogative del nostro prodotto». Pasta, oggi la giornata che la celebra nel mondo Lo sottolinea in una nota Confagricoltura, avvertendo che è «una strada che non è così semplice alla luce di alcuni fattori: il clima che influisce sui raccolti di grano duro. La produzione Italiana lontana dal fabbisogno dell’industria di trasformazione. Secoloditalia.it - World Pasta Day, Confagricoltura rilancia: Italia leader mondiale del mitico alimento simbolo del Made in Italy Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ricorre oggi, come il 25 ottobre di ogni anno, ilDay, evento promosso daini di UnioneFood, che celebra i meriti e i benefici della, il suo sapore, la sua salubrità e la sua semplice praticità, riunendo ilovers di tutto il mondo. «Laè uno degli alimenti più iconici e amati. Un vero e proprioculturale che rappresenta l’nel mondo. Oggi si celebra la giornata, ma per mantenere questa immagine e questa reputazione occorre rafforzare l’intera filiera e far conoscere di più le prerogative del nostro prodotto»., oggi la giornata che la celebra nel mondo Lo sottolinea in una nota, avvertendo che è «una strada che non è così semplice alla luce di alcuni fattori: il clima che influisce sui raccolti di grano duro. La produzionena lontana dal fabbisogno dell’industria di trasformazione.

