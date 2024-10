Vilnius, 'in Ucraina stiamo perdendo, ora servono truppe' (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Mi spiace dirlo, ma in Ucraina stiamo perdendo la guerra". Lo afferma il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis nel corso di un'intervista all'ANSA in cui esprime "forte preoccupazione" sull'ipotesi che i soldati nordcoreani possano prendere parte al conflitto, superando quindi una "linea rossa". "Se è così, dobbiamo riprendere l'idea della Francia d'inviare truppe, in un ruolo o nell'altro", sostiene. "Non parlo di un intervento Nato, ma di Parigi con altri alleati", dichiara aggiungendo che pure l'ipotesi d'inviare "compagnie d'armi private" non va scartata. "Potrebbe succedere", dice. Quotidiano.net - Vilnius, 'in Ucraina stiamo perdendo, ora servono truppe' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Mi spiace dirlo, ma inla guerra". Lo afferma il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis nel corso di un'intervista all'ANSA in cui esprime "forte preoccupazione" sull'ipotesi che i soldati nordcoreani possano prendere parte al conflitto, superando quindi una "linea rossa". "Se è così, dobbiamo riprendere l'idea della Francia d'inviare, in un ruolo o nell'altro", sostiene. "Non parlo di un intervento Nato, ma di Parigi con altri alleati", dichiara aggiungendo che pure l'ipotesi d'inviare "compagnie d'armi private" non va scartata. "Potrebbe succedere", dice.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Orban al Parlamento europeo : "Ammettetelo - in Ucraina stiamo perdendo" - Von der Leyen : "Incolpa Kiev per la guerra" - VIDEO - Viktor Orban oggi, in un suo intervento al Parlamento europeo, ha affermato: "Ammettetelo, in Ucraina stiamo perdendo e voi vi comportate come se non fosse così. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia. Dovete schierarvi al fianco del ... (Ilgiornaleditalia.it)

Orban-Von der Leyen - lite al Parlamento Ue. “Ammettete che in Ucraina stiamo perdendo”. Ursula : “Ungheria apre porte a russi e cinesi” - Budapest “vuole essere un mediatore onesto, ha un atteggiamento costruttivo e difenderà le prerogative sancite dal Trattato”. E’ stata questa la premessa dell’intervento tenuto dal premier Viktor Orban all’Eurocamera sulle priorità della presidenza ... (Ilfattoquotidiano.it)

Giorgia Meloni all’Onu : «Stiamo con l’Ucraina». Ma torna il giorno prima del vertice con Biden e Zelensky - Israele deve rispettare i civili. L’Ucraina va sostenuta. E l’Onu deve fare di più contro il traffico di esseri umani. L’intervento di Giorgia Meloni all’Assemblea Generale dell’Onu tocca i punti più importanti della politica mondiale. Ma la ... (Open.online)

Meloni all'Onu - il discorso integrale : "A Gaza cessate il fuoco e rilascio ostaggi - stiamo con Kiev" - ma salta il vertice sull’Ucraina con Biden - VIDEO - Nel suo viaggio a New York Meloni ha fatto anche tappa all'Onu. La premier è intervenuta per un discorso integrale che ha toccato vari punti, dalle guerre ai migranti, dalla riforma dell'Assemblea delle Nazioni Unite all'Intelligenza artificiale. ... (Ilgiornaleditalia.it)