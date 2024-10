Tragedia sulla strada si schianta auto con 5 giovanissimi a bordo | un morto e quattro feriti gravi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un grave incidentele ha scosso la notte tra giovedì e venerdì a Carugo, nel comasco, lungo laprovinciale Arosio-Canzo, coinvolgendo cinque giovani di età compresa tra i 17 e i 21 anni. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’, guidata da uno dei ragazzi, abbia sbandato in prossimità di una curva, finendo fuori. L’impatto è stato fatale per uno dei passeggeri, mentre gli altrisono stati portati d’urgenza in ospedale in condizioni, con due di loro in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte all’altezza della località Cascina Sant’Isidoro. L’è stata ritrovata fuori, proprio vicino a una curva che potrebbe aver reso difficile il controllo del veicolo.