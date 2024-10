Torino Como 1-0: Njie decide il match dell’Olimpico, Vanoli cambia modulo e torna al successo, rimpainti Fabregas (Di venerdì 25 ottobre 2024) Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 9ª giornata di Serie A Torino Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). L’attesa è finalmente terminata. Alle ore 20e45 – tra le mura di uno Stadio Olimpico Grande Torino che si prepara ad accogliere Calcionews24.com - Torino Como 1-0: Njie decide il match dell’Olimpico, Vanoli cambia modulo e torna al successo, rimpainti Fabregas Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Allo Stadio Olimpico Grandeilvalido per la 9ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande). L’attesa è finalmente terminata. Alle ore 20e45 – tra le mura di uno Stadio Olimpico Grandeche si prepara ad accogliere

Pagelle Torino-Como 1-0 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Como, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Primo tempo equilibrato e con pochi squilli sia da una parte che dall’altra con un Torino ordinato che ... (Sportface.it)

Highlights e gol Torino-Como 1-0 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Il video dei gol e degli highlights di Torino-Como, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Primo tempo equilibrato e con pochi squilli sia da una parte che dall’altra con un Torino ordinato che però non punge e non ... (Sportface.it)

Calcio - Serie A : Torino-Como 1-0 - 22.44 Dopo 3 ko di fila (per 3-2!), il Torino torna a vincere: Como battuto 1-0. Granata a 14 punti col Milan, i lariani restano fermi a quota 9. Como pericoloso con Fadera che impegna Milinkovic-Savic. Gol granata annullato ad Adams per ... (Televideo.rai.it)

Primo gol tra i professionisti per Njie : chi è l'attaccante del Torino che ha punito il Como - Il Torino ha sbloccato la gara contro il Como grazie ad un giovane attaccante subentrato dalla panchina, Alieu Njie, che ha preso il posto di... (Calciomercato.com)