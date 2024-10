Tony Colombo e Tina Rispoli, condanna a 9 anni di carcere: la richiesta dell’accusa al processo al neomelodico e alla moglie (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nove anni di reclusione per neomelodico e moglie: è la richiesta dell'accusa al processo per concorso esterno in associazione mafiosa col clan Di Lauro di Secondigliano. Fanpage.it - Tony Colombo e Tina Rispoli, condanna a 9 anni di carcere: la richiesta dell’accusa al processo al neomelodico e alla moglie Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novedi reclusione per: è ladell'accusa alper concorso esterno in associazione mafiosa col clan Di Lauro di Secondigliano.

Nicolò Fraticelli - tiktoker suicida a 21 anni. La richiesta d’aiuto sui social prima di togliersi la vita : «Non ce la faccio più» - Aveva lanciato un grido d’aiuto su TikTok. Ma il suo appello era stato in gran parte ignorato. Nicolò Fraticelli, 21enne tiktoker di Roma, nei giorni scorsi si è tolto la vita. Stava passando, come lui stesso aveva raccontato sui social, un ... (Open.online)

Dopo 18 anni scopre che la moglie era nata uomo : respinta la richiesta di annullare il matrimonio - Dopo 18 anni dal fatidico "sì, lo voglio" pronunciato sull'altare, un uomo ha chiesto l'annullamento delle nozze. Il motivo? Il marito ha scoperto che dopo tanti anni di matrimonio sua moglie era nata uomo. Ma il tribunale di Livorno ha respinto ... (Today.it)

Livorno - marito "scopre dopo 18 anni che la moglie era un uomo" - respinta richiesta di annullamento matrimonio - la donna : "Sapeva del cambio sesso" - Per i giudici il fatto di non essere a conoscenza del sesso originario della moglie "non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona" e quindi non si può procedere all'annullamento ma solo al divorzio Un marito di Livorno ha ... (Ilgiornaleditalia.it)

Richiesta revoca immunità - Fratoianni e Bonelli : ‘solidali con Ilaria Salis’ - L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “La richiesta di revoca dell’immunità ad ... (Imolaoggi.it)