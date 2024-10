Movieplayer.it - Tim Burton: "Navigare su internet mi spaventa e mi deprime"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il regista di Beetlejuice Beetlejuice ha espresso tutto il suo disagio nei confronti del mondo virtuale, ammettendo di preferire il cielo e le nuvole. Timdetesta. Il regista californiano si trova profondamente a disagio nel mondo virtuale, come ha confessato all'inaugurazione della mostra The World of Timal Design Museum di Londra. Piuttosto chersi sul web, preferisce passare il tempo a guardare le nuvole. "Chi mi conosce sa che sono un po' tecnofobo", ha detto alla BBC. "Se guardo, mi deprimo. Mi hato perché mi sentivo trascinato in un buco nero. Quindi cerco di evitarlo, perché non mi fa stare bene. Mi deprimo molto rapidamente, forse più rapidamente delle altre persone. Ma non ci vuole molto per iniziare