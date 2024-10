Si arrampica per circa 20 metri sulla facciata della stazione Centrale a Milano: sul posto i vigili del fuoco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un uomo si è arrampicato ad un'altezza di circa venti metri sulla facciata principale della stazione Centrale. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre. Al momento restano ancora sconosciuti i motivi del gesto. Fanpage.it - Si arrampica per circa 20 metri sulla facciata della stazione Centrale a Milano: sul posto i vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un uomo si èto ad un'altezza diventiprincipale. Idelsono intervenuti con cinque squadre. Al momento restano ancora sconosciuti i motivi del gesto.

