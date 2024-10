Ilrestodelcarlino.it - Sguardi Sostenibili: oggi ’Monuments Men’

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ambiente,tà energetica, transizione ecologica, economia circolare e lotta ai cambiamenti climatici: sono temi strategici per le imprese artigiane, che richiedono la strutturazione di nuovi servizi e processi di sviluppo. Questi sono i motivi che hanno spinto Confartigianato, nell’intento di diffondere in maniera ancora più capillare la cultura dellatà ambientale, economica e sociale, ad organizzare la Settimana nazionale per l’Energia e latà, che ha visto oltre cinquanta associazioni provinciali promuovere eventi e iniziative su tutto il territorio italiano.