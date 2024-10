Professore 'spogliava' studentesse con AI: una delle immagini potrebbe ritrarre una minorenne (Di venerdì 25 ottobre 2024) Almeno una delle immagini delle studentesse che il Professore della facoltà di Architettura di Genova utilizzava per 'spogliare' tramite intelligenza artificiale e condividere su Telegram, potrebbe ritrarre una minorenne. È questa l'ipotesi a cui lavora la polizia postale, coordinata dal pm Genovatoday.it - Professore 'spogliava' studentesse con AI: una delle immagini potrebbe ritrarre una minorenne Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Almeno unache ildella facoltà di Architettura di Genova utilizzava per 'spogliare' tramite intelligenza artificiale e condividere su Telegram,una. È questa l'ipotesi a cui lavora la polizia postale, coordinata dal pm

