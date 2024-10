Ilrestodelcarlino.it - Preziosi: Re Lear parla del rapporto con i figli

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla stagione di prosa del Duse con l’attore Alessandroin ‘Aspettando Re’, una versione contemporanea della tragedia di Shakespeare, firmata da Tommaso Mattei e diretta dallo stesso. Adattamento che riduce gli attori da 17 a cinque e si concentra sulle vicende dei personaggi positivi, approfondendo i temi deltra padri ee della saggezza. A riempiere lo spazio scenico saranno le opere di Michelangelo Pistoletto, che si animano, come in una scacchiera onirica e concettuale. Stasera e domani lo spettacolo va in scena alle 21, domenica alle 16., come si è avvicinato al Redi Shakespeare? "Ci siamo concentrati sultra padri e, fra Ree Cordelia. Sarà proprio lei a far rivivere al padre tutte le situazioni in cui si è comportato male".