Pichetto Lavoriamo a coordinamento multilaterale in vista COP29

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Abbiamo avuto un incontro di alto livello del G20 in preparazione della COP29 che si terrà a Baku, oltre ad una serie di incontri bilaterali, proprio per coordinare quelle che sono le azioni fondamentali". Lo dice all'Italpress il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di una serie di incontri istituzionali a Washington. xp9/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

