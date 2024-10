Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre 2024: Pesci rintronato, Toro in ko finanziario

Leggi tutta la notizia su Ultimora.news

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L'diFox del 26è pronto a svelare che sabato sarà per ognuno dei 12 segni zodiacali. La Luna si sposterà nella casa della Vergine, nel cuore del pomeriggio. I nati delsaranno un po' frastornati, mentre ilsarà in ko. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 26, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.26diFox: Ariete,, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete segnala che a breve ci saranno dei favorevoli cambiamenti e avrai modo di fare delle nuove esperienze sentimentali.- L'diFox delprevede un periodo a dir poco pesante per le finanze a causa di certe spese fuori programma che potrebbero causare malcontento.