Oltre quel gol di tacco: perché Ange Yoan Bonny è il futuro del Parma e può diventare “l’unicorno” della Serie A (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ragazzo esce da un minivan bianco con andatura incerta. Ha uno zainetto stretto fra le dita della mano sinistra e una mascherina chirurgica che gli copre naso e bocca. È il 25 agosto 2021 e il Covid ha ripreso a fare pura. Eppure quel giorno così apparentemente uguale a tutti gli altri diventerà presto un punto di svolta per un club intero. È in quel pomeriggio, infatti, che Parma e il Parma accolgono Ange Yoan Bonny, un ragazzone di 17 anni alto quasi un metro e novanta. Di lui si sa poco. Anzi, non si sa proprio niente. Solo che gioca come attaccante e che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio francese. A volerlo portare in gialloblù è stato l’allora responsabile dell’area tecnica, Javier Ribalta. Classe 1980, il dirigente nato a Barcellona ha già un curriculum vitae decisamente pingue. Ha lavorato come osservatore prima al Torino e poi al Milan. Ilfattoquotidiano.it - Oltre quel gol di tacco: perché Ange Yoan Bonny è il futuro del Parma e può diventare “l’unicorno” della Serie A Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ragazzo esce da un minivan bianco con andatura incerta. Ha uno zainetto stretto fra le ditamano sinistra e una mascherina chirurgica che gli copre naso e bocca. È il 25 agosto 2021 e il Covid ha ripreso a fare pura. Eppuregiorno così apparentemente uguale a tutti gli altri diventerà presto un punto di svolta per un club intero. È inpomeriggio, infatti, chee ilaccolgono, un ragazzone di 17 anni alto quasi un metro e novanta. Di lui si sa poco. Anzi, non si sa proprio niente. Solo che gioca come attaccante e che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio francese. A volerlo portare in gialloblù è stato l’allora responsabile dell’area tecnica, Javier Ribalta. Classe 1980, il dirigente nato a Barcellona ha già un curriculum vitae decisamente pingue. Ha lavorato come osservatore prima al Torino e poi al Milan.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chrome - tutto quello che puoi fare con la barra di ricerca (oltre alle ricerche) - La omnibox del browser Google si può usare per prendere appunti, scrivere email e chattare con Gemini (Wired.it)

Giugliano in Campania : Oltre un chilo e mezzo di droga in quell’appartamento disabitato - Arrestato 39enne incensurato: in un appartamento disabitato scoperto laboratorio per confezionamento di droga L’appartamento in via Masseriola è disabitato ma quel 39enne incensurato è stato visto più volte entrare e uscire. I carabinieri della ... (Puntomagazine.it)

Carta docente 500 euro - in Legge di Bilancio i fondi per estenderla ai precari al 31 agosto. Anief : “Perché escludere anche quelli al 30 giugno? Oltre 20mila supplenti hanno già ottenuto sentenze favorevoli” - L'articolo 85 del disegno di legge di bilancio, ora in discussione parlamentare, prevede l'estensione a regime della Carta Docenti ai supplenti annuali. La misura, sollecitata dall'ANIEF, prevede un finanziamento aggiuntivo di 60 milioni di euro ... (Orizzontescuola.it)

No more trouble - Tommaso Romanelli e Giovanni Soldini : «Di una tempesta rimane anche altro oltre a quello che si dava per scontato» - Presentato in anteprima ad Alice nella Città “No more trouble” è una straordinaria storia di un’assenza, un viaggio nella memoria di un figlio alla ricerca di suo padre. Tommaso Romanelli, che firma la sua opera prima, porta sul grande schermo ... (Funweek.it)