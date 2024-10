Notte di sangue a Pozzuoli, 21enne ferito a colpi d’arma da fuoco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ragazzo, incensurato, era in piazza a Pozzuoli con degli amici quando si sarebbe avvicinata un’auto dalla quale sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Un ventunenne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco alle gambe ieri Notte mentre si trovava in piazza Antonio De Curtis, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il giovane 2anews.it - Notte di sangue a Pozzuoli, 21enne ferito a colpi d’arma da fuoco Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ragazzo, incensurato, era in piazza acon degli amici quando si sarebbe avvicinata un’auto dalla quale sarebbero stati esplosi diversidi pistola. Un ventunenne è statodaalle gambe ierimentre si trovava in piazza Antonio De Curtis, a, in provincia di Napoli. Il giovane

Omicidio a Napoli - quindicenne ucciso a colpi di pistola in pieno centro durante la notte - Ancora sangue a Napoli. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte, intorno alle 2 del mattino, in via Carminiello al Mercato, all’angolo concorso Umberto I, non distante dal quartiere Forcella. Da quanto emerge finora, ... (Tg24.sky.it)

