Ninfa Dormiente con Elena Sofia Ricci: cast, trama e quando in tv

Torna la commissaria Teresa Battaglia alle prese con un nuovo caso dal titolo 'Ninfa Dormiente'. Tratto dal romanzo di Ilaria Tuti, la fiction è il seguito di 'Fiori sopra l'inferno'. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Ninfa Dormiente, tornano i casi di Teresa Battaglia

'Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia', è la nuova serie che vede come protagonista Elena Sofia Ricci. L'attrice interpreta la commissaria Teresa Battaglia che abbiamo già visto impegnata in 'Fiori Sopra l'inferno'. Ora arriva un nuovo caso per lei che si svolgerà in tre puntate: la prima sarà trasmessa su Rai 1 lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 21.35. Ma di cosa parla? Ambientata tra le montagne friulane della Val Resia, le indagini vertono su una giovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore.

