Neva: la recensione. Un viaggio emozionante alla scoperta della semplicità!

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di Nomada Studio è un’avventura emotivamente coinvolgente che esplora temi di perdita, corruzione e legami attraverso una modalità di gioco minimalista e un’estetica mozzafiato che fastoria il suo punto di forza. Ambientato in un mondo in decadimento, il gioco segue la storia di una giovane guerriera e un lupo (appunto), il cui legame emotivo è il cuorestoria. Il duo, con il nostro aiuto, rafforzerà il suo legame e lotterà contro le forze oscure che minacciano di distruggere tutto ciò che amano. Ambientazione e Storia Il mondo diè vivo e pervaso da una bellezza naturale che si trasforma in angoscia mentre le stagioni avanzano. Non ci troveremo di fronte a spiegazioni dettagliate, mantenendo il mistero sul passatoprotagonista e sulla naturacorruzione che contamina il paesaggio.