Moto3, David Alonso domina le pre-qualifiche del venerdì in Thailandia. Bene Lunetta (Di venerdì 25 ottobre 2024) C’è solo un protagonista in Moto3, ed è ovviamente David Alonso. Il neo campione del mondo ha registrato il tempo più veloce anche in occasione delle pre-qualifiche del venerdì, valide per il GP della Thailandia, appuntamento numero diciotto del calendario, risultando l’unico del lotto ad aver fermato i cronometri sul minuto e quaranta. Il colombiano in forza alla CFMOTO Aspar Team nello specifico ha compiuto l’impresa proprio negli ultimi due giri della sessione, stampando 1:40.703 e rifilando +0.385 alla BOE Motorsports di Joel Kelso, secondo davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing), terzo con un gap di +0.453. Ottimi segnali da Daniel “El Pistolero” Holgado (Red Bull GAsGas Tech3), quarto con +0.584 precedendo Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), quinto a +0.587, e un ottimo Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), sesto a +0.653. Oasport.it - Moto3, David Alonso domina le pre-qualifiche del venerdì in Thailandia. Bene Lunetta Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) C’è solo un protagonista in, ed è ovviamente. Il neo campione del mondo ha registrato il tempo più veloce anche in occasione delle pre-del, valide per il GP della, appuntamento numero diciotto del calendario, risultando l’unico del lotto ad aver fermato i cronometri sul minuto e quaranta. Il colombiano in forza alla CFMOTO Aspar Team nello specifico ha compiuto l’impresa proprio negli ultimi due giri della sessione, stampando 1:40.703 e rifilando +0.385 alla BOE Motorsports di Joel Kelso, secondo davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing), terzo con un gap di +0.453. Ottimi segnali da Daniel “El Pistolero” Holgado (Red Bull GAsGas Tech3), quarto con +0.584 precedendo Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), quinto a +0.587, e un ottimo Luca(SIC58 Squadra Corse), sesto a +0.653.

