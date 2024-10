Miriam Leone: “Miss Fallaci” e l’anno sabbatico dopo la nascita del figlio Orlando (Di venerdì 25 ottobre 2024) Che anno importante il 2024, per Miriam Leone. L’attrice ed ex Miss Italia non dimenticherà mai gli ultimi mesi. Il 29 dicembre del 2023 è diventata mamma per la prima volta: è nato Orlando, frutto dell’amore con il marito Paolo Carullo. E da lì è cominciato un anno in cui tutto è stato nuovo. Nel quale ha deciso di dare uno stop al lavoro: «dopo la nascita di Orlando mi sono presa un anno sabbatico dal cinema dedicandomi alle mie attività imprenditoriali», rivela in un’intervista rilasciata a Il Mattino, spiegando come è cambiato il suo modo di lavorare da quando è diventata mamma. No, Miriam Leone non ha nessuna intenzione di sparire. «Tornerò presto sul set, ho dei progetti», spiega. Amica.it - Miriam Leone: “Miss Fallaci” e l’anno sabbatico dopo la nascita del figlio Orlando Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Che anno importante il 2024, per. L’attrice ed ex Miss Italia non dimenticherà mai gli ultimi mesi. Il 29 dicembre del 2023 è diventata mamma per la prima volta: è nato, frutto dell’amore con il marito Paolo Carullo. E da lì è cominciato un anno in cui tutto è stato nuovo. Nel quale ha deciso di dare uno stop al lavoro: «ladimi sono presa un annodal cinema dedicandomi alle mie attività imprenditoriali», rivela in un’intervista rilasciata a Il Mattino, spiegando come è cambiato il suo modo di lavorare da quando è diventata mamma. No,non ha nessuna intenzione di sparire. «Tornerò presto sul set, ho dei progetti», spiega.

