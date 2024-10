Lanotiziagiornale.it - Migranti, i rimpatri si dimostrano un flop: nel 2023 solo il 10% degli espulsi ha fatto ritorno nel proprio Paese

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si dice spesso che in materia di, la politica deifa acqua da tutte le parti. Una frase che trova conferma nell’ultimo report shock, intitolato “Trattenuti 2024. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri”, realizzato da ActionAid e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari per ricostruire il sistema di detenzione per ilo tra il 2014 e il. Sono 50mila gli stranieri detenuti dal 2014 alin centri che “violano i diritti umani e sono un disastro per le finanze pubbliche” in uno scenario di progressiva e deliberata confusione tra sistema di accoglienza e detentivo, caos amministrativo e costi elevati. Così i Cpr in Italia, si legge nel documento, appaiono come “modello di disumanità, gestione incontrollata e fallimentare” da cui prendono forma i nuovi centri di trattenimento in Albania targati Governo Meloni.