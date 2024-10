Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: Matteo Berrettini entra nel tabellone principale (Di venerdì 25 ottobre 2024) A poche ore dalla cerimonia del sorteggio è arrivata la certezza della partecipazione di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Il tennista azzurro era fuori di un solo posto dal tabellone principale ma, in virtù del forfait di Sebastian Korda (reduce da un’operazione al gomito) è riuscito a fare il suo ingresso. Salgono dunque a sei i tennisti italiani impegnati sul veloce indoor in Francia: già ammessi nel main draw, infatti, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. C’è da dire che, anche qualora fosse rimasto fuori dal tabellone principale, Berrettini avrebbe avuto l’opportunità di entrarvi vincendo il suo match di quarti di finale a Vienna contro Karen Khachanov. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A poche ore dalla cerimonia del sorteggio è arrivata la certezza della partecipazione dialdi. Il tennista azzurro era fuori di un solo posto dalma, in virtù del forfait di Sebastian Korda (reduce da un’operazione al gomito) è riuscito a fare il suo ingresso. Salgono dunque a sei i tennisti italiani impegnati sul veloce indoor in Francia: già ammessi nel main draw, infatti, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli,Arnaldi e Luciano Darderi. C’è da dire che, anche qualora fosse rimasto fuori dalavrebbe avuto l’opportunità dirvi vincendo il suo match di quarti di finale a Vienna contro Karen Khachanov.

