Maradona Jr smentisce: «Non ho mai detto che il mio cognome mi fa schifo, ne sono orgoglioso» VIDEO

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Diego ArmandoJr ha pubblicato una storia su Instagram dovedi averche il suogli fae specifica che nell’intervista riportata da diverse testate aveva semplicemente chiesto di dimenticare il proprio, per essere giudicato in base a ciò che fa (è il nuovo allenatore dell’Ud Ibarra – squadra del sud di Tenerife) e non per ciò che è. Le parole diJr «costretto a fare unperché tanta gente dall’Italia mi sta mandando degli screenshot su un’intervista che ho dato io e che ovviamente non è vera. Non ho maiche il miomi fa, iodi essere Diego, di avere questo. Non mimai permesso. Ho semplicementequandoarrivato qui in Spagna “Dimenticatevi il mioe giudicatemi per quello che faccio e non per quello che”.