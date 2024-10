Manovra, stipendi in bilico: chi guadagna e chi perde (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Manovra di Bilancio attualmente in discussione rimodella le buste paga degli italiani, con un effetto che potrebbe farsi sentire già dal 2025. La revisione riguarda il taglio del cuneo fiscale, ovvero ciò che resta nelle tasche dei lavoratori una volta sottratte tasse e contributi. Secondo Altroconsumo, però, questo aggiustamento potrebbe portare a perdite nette per alcuni lavoratori, specialmente tra chi ha redditi più bassi. «Bisogna aprire gli occhi su cosa significhi realmente questa Manovra per gli stipendi», avverte Federico Cavallo, responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, sottolineando che i redditi più bassi rischiano di subire un taglio effettivo a causa della diversa struttura di calcolo delle nuove detrazioni. Thesocialpost.it - Manovra, stipendi in bilico: chi guadagna e chi perde Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladi Bilancio attualmente in discussione rimodella le buste paga degli italiani, con un effetto che potrebbe farsi sentire già dal 2025. La revisione riguarda il taglio del cuneo fiscale, ovvero ciò che resta nelle tasche dei lavoratori una volta sottratte tasse e contributi. Secondo Altroconsumo, però, questo aggiustamento potrebbe portare a perdite nette per alcuni lavoratori, specialmente tra chi ha redditi più bassi. «Bisogna aprire gli occhi su cosa significhi realmente questaper gli», avverte Federico Cavallo, responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, sottolineando che i redditi più bassi rischiano di subire un taglio effettivo a causa della diversa struttura di calcolo delle nuove detrazioni.

