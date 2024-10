M5s, Conte: “Il contratto di Grillo? Una questione marginale, era in scadenza” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Non sembra destinato a un lieto fine lo scontro dentro il M5s tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, con quest'ultimo che oggi torna sulle ragioni del mancato rinnovo del contratto al comico co-fondatore del Movimento. "Il contratto con Grillo è in essere e sta venendo a scadenza – spiega il presidente dei pentastellati, intervistato da Corriere.it –. Scadenze che si sarebbero rinnovate, però ho chiarito che è un contratto che prevede una remunerazione non per la sua funzione di garante ma per una funzione comunicativa che adesso non c'è e che quindi fa venir meno le ragioni di questi esborsi monetari dell'associazione del M5s. Sono soldi degli iscritti che avverto di amministrare con la massima cura". GIUSEPPE Conte POLITICO BEPPE Grillo "Non c'è nessuna accelerazione – aggiunge Conte –. Quotidiano.net - M5s, Conte: “Il contratto di Grillo? Una questione marginale, era in scadenza” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Non sembra destinato a un lieto fine lo scontro dentro il M5s tra Beppee Giuseppe, con quest'ultimo che oggi torna sulle ragioni del mancato rinnovo delal comico co-fondatore del Movimento. "Ilconè in essere e sta venendo a– spiega il presidente dei pentastellati, intervistato da Corriere.it –. Scadenze che si sarebbero rinnovate, però ho chiarito che è unche prevede una remunerazione non per la sua funzione di garante ma per una funzione comunicativa che adesso non c'è e che quindi fa venir meno le ragioni di questi esborsi monetari dell'associazione del M5s. Sono soldi degli iscritti che avverto di amministrare con la massima cura". GIUSEPPEPOLITICO BEPPE"Non c'è nessuna accelerazione – aggiunge–.

