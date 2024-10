Luca Zingaretti: «Non è più tempo di essere padri autoritari. Ai figli bisogna dare l'esempio, conta essere presenti» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il bell'esordio dell'attore, alla Festa del cinema di Roma, è da regista de La casa degli sguardi, una storia intensa, che parla di dolore, di padri e di figli, di rinascita e di impotenza: «Il mal di vivere dei ragazzi oggi è superiore al nostro, il mondo cambia troppo velocemente» Vanityfair.it - Luca Zingaretti: «Non è più tempo di essere padri autoritari. Ai figli bisogna dare l'esempio, conta essere presenti» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il bell'esordio dell'attore, alla Festa del cinema di Roma, è da regista de La casa degli sguardi, una storia intensa, che parla di dolore, die di, di rinascita e di impotenza: «Il mal di vivere dei ragazzi oggi è superiore al nostro, il mondo cambia troppo velocemente»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Pacino : "Stavo per essere licenziato da Il Padrino - la Paramount non mi voleva" - Nel suo libro, uscito recentemente, Al Pacino ha ricordato di quando la Paramount lo stava per licenziare da Il Padrino, e di come Coppola gli cambiò la vita. Anche se Al Pacino sarà sempre sinonimo della sua interpretazione di spicco ne Il Padrino ... (Movieplayer.it)

La setta che crea gravidanze e truffa uomini ricchi facendogli credere di essere padri - Il racconto di un avvocato italiano che denuncia di essere stato vittima di una truffa in Brasile e sostiene che dietro vi sia una organizzazione capeggiata da un santone alla guida di una setta pseudo-religiosa che adesca ragazze per raggirare ... (Fanpage.it)