L’olio protagonista per un weekend per rinnovare la tradizione a Reggello

(Di venerdì 25 ottobre 2024)– Torna nel prossimoun appuntamento tradizionale con i prodotti tipici del territorio. Olio in mostra, da acquistare e da assaggiare dall’1 al 3 novembre dalle 10 della mattina alle 21 la sera. Al Palazzetto dello sport del paese va in scena la 51esima edizione dalla rassegna delextravergine d’oliva del comune, una delle manifestazioni dedicate alpiù longeve in Toscana, occasione da non perdere per chi desidera scoprire l’eccellenza delle produzioni locali . Nei tre giorni ci saranno degustazioni guidate, ma anche incontri dedicati all’agricoltura sostenibile, aldi oliva usato nella cosmesi o ai vecchi e nuovi sistemi di coltivazione dell’olivo e raccolta delle olive in Toscana.