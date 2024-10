Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: riparte la sessione dopo l’incidente tra Bearman e Albon

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.08 Subito tutti all’attacco per recuperare tutto il tempo perduto. 21.06 TORNANO IN PISTA I PILOTI! 21.04 Impatto davvero forte tra le due vetture con la parte posteriore dicompletamente andata distrutta. 21.02ha interpretato l’azione dicome stesse spingendo, mentre il pilota dell’academy Ferrari stava alzando il piede. 21.00 Tutto fermo quindi con Sainz al comando con il crono di 1:19.407 e un vantaggio di 0?112 su George Russell. 20.58 Ancora tanti danni quindi per Williams che quest’anno ha dovuto spesso avere a che fare con incidenti. 20.56è già sceso dalla macchina per tornare ai box, stesso discorso per. 20.55 Dal replay si vede chiaramente chetoccae poi finisce contro il muro. 20.53 A muro Alexander! Intanto c’è una foratura anche per. Bandiera rossa. 20.