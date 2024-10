Inter-news.it - L’Inter con lo Young Boys ha di nuovo mostrato limite di approccio

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)-Inter ha presentato ancora una volta un problema didegli uomini di Inzaghi, che sono andati in campo pensando di gestire la gara col minimo sforzo. QUESTIONE DIa Berna ha vissuto una serata più difficile di quello che ci si aspettava. Merito degli avversari e del loroallenatore che sono riusciti a sorprendere un’Inter limitata dagli infortuni, dal turnover e anche dalla preoccupazione espressa a più riprese per il campo sintentico. Ma non c’è solo questo nelle difficoltà nerazzurre. Perché i giocatori ancora una volta hanno avuto unconservativo. SCELTA DI GESTIONE – Stante tutte le difficoltà della serata,con loè sembrata decidere di andare al piccolo trotto. Consciamente o meno, i giocatori sono partiti col freno a mano tirato.