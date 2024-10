Puntomagazine.it - L’influenza della dominazione spagnola sulla lingua napoletana: tracce culturali e linguistiche

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dai toponimi alle espressioni quotidiane: come due secoli dihanno plasmato il dialetto napoletano Lanel Regno di Napoli copre circa due secoli. Sarebbe impensabile credere che unadel genere non abbia lasciato segni indelebili e duraturi nella popolazione dominata. E questo vale anche per laa Napoli può riscontrarsi già nei toponimi quali i Quartieri Spagnoli, la Rua Catalana o Via Toledo, ma anche nelle tradizioni, nell’indolenza e nel modo scanzonato di vivere.