Liguria | Fratoianni a Meloni ' siamo contro? Sì siamo contro questa destra'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "La destra, e anche poco fa Meloni, quando deve denigrarci usa sempre un paio di argomenti: noi siamo quelli del fare e voi state insieme perchè siete contro. Per me essere contro questa destra è un formidabile programma politico. Sì, noi siamo contro il programma della destra e di Meloni. Sì, abbiamo un'altra idea. Ve ne dovete fare una ragione". Così Nicola Fratoianni alla manifestazione del centrosinistra a Genova per Andrea Orlando.

Studenti in corteo a Firenze : “Siamo contro la scuola-azienda” - Firenze, 25 ottobre 2024 – Sono scesi in piazza al grido di “Se non cambierà, lotta dura sarà” e “governo Meloni, governo dei padroni”. Un centinaio di studenti hanno partecipato questa mattina, 25 ottobre, al corteo che si è svolto in centro, da ... (Lanazione.it)

Le parole raccontano chi siamo - Incontro con Vera Gheno - Mercoledì 30 ottobre alle 20:45 alla Biblioteca comunale di Villorba la sociolinguista ed esperta del linguaggio di genere Vera Gheno sarà protagonista di un incontro dal titolo “Le parole raccontano chi siamo”. Ingresso libero. L’appuntamento ... (Trevisotoday.it)

Gestazione per altri - famiglie e cittadini in piazza contro la legge Varchi : “Governo ideologico - non siamo criminali” - “Nostro figlio non può essere considerato come figlio di un reato. Non siamo criminali, ma siamo una famiglia”. Davide è il genitore di Martino Libero nato in America nel 2023 grazie alla gestazione per altri. Un metodo che con la legge Varchi da ... (Ilfattoquotidiano.it)

Udinese-Cagliari - Runjaic : “Dobbiamo vincere i duelli. Siamo arrabbiati per la partita contro il Milan” - “Giochiamo contro una squadra molto energetica, che ha grande volontà. Mi piace come gioca, lotta fino alla fine, recuperando situazione di svantaggio, con giocatori che hanno buona esperienza in serie A. Mi ha impressionato in tutte le gare che ho ... (Sportface.it)