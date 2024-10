Tvplay.it - “Leao mi Sembra HENRY alla JUVENTUS” ||| Milan, DI LIVIO All’Attacco!

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Angelo Diè intervenuto a TVPlay per il suo appuntamento settimanale e si è concentrato sul rendimento dicon ilin questo inizio di stagione Angelo Di, ex giocatore di Fiorentina e, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni del momento di Rafaelcon la maglia deldi Paulo Fonseca facendo un paragone con Thierryquando era suo compagno di squadra. Un paragone che ha fatto discutere e ha permesso di iniziare un’analisi dettagliata sull’atteggiamento del portoghese in questo inizio di stagione, ma non solo. Il focus sul passato anche per, diventato leggenda dopo il suo addio, dove non aveva mai reso davvero per il suo enorme potenziale. L'articolo “mi, DI! proviene da TvPlay.it.