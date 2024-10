Lazio: messaggi di solidarietà a Tchaouna dopo gli ululati razzisti in Olanda (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il mondo del calcio è solidale con Loum Tchaouna, vittima di cori razzisti nei minuti finali del match vinto dalla Lazio sul campo del Twente in Europa League. L’esterno francese si è infuriato all’uscita dal campo, e attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui è intento, portandosi il dito all’orecchio, a segnalare all’arbitro della partita, il montenegrino Dabanovic, di ascoltare quello che stava succedendo. Tantissimi i messaggi di sostegno ricevuti dal francese, a partire dalla Lazio che sul proprio profilo ha pubblicato una storia con un messaggio contro il razzismo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il mondo del calcio è solidale con Loum, vittima di corinei minuti finali del match vinto dallasul campo del Twente in Europa League. L’esterno francese si è infuriato all’uscita dal campo, e attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui è intento, portandosi il dito all’orecchio, a segnalare all’arbitro della partita, il montenegrino Dabanovic, di ascoltare quello che stava succedendo. Tantissimi idi sostegno ricevuti dal francese, a partire dallache sul proprio profilo ha pubblicato una storia con uno contro il razzismo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Insulti razzisti a Tchaouna durante Twente-Lazio - il racconto di Baroni : costretto a sostituirlo - Luam Tchaouna è stato sostituito da Baroni nei minuti finali di Twente-Lazio di Europa League. Un cambio forzato per l'allenatore che ha visto l'ex Salernitana completamente furioso per gli insulti razzisti ricevuti: "Non aveva più le condizioni ... (Fanpage.it)

Lazio - Baroni su Tchaouna : “Ululati razzisti - il quarto uomo ha sentito” - Lazio vincente in casa del Twente e prima a punteggio pieno in Europa League: parla il tecnico biancoceleste Marco Baroni Un Marco Baroni raggiante quello che si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della sfida vinta dalla sua Lazio ... (Calciomercato.it)

Twente-Lazio 0-2 - le pagelle : Pedro il migliore (7) - male Tchaouna (5 - 5) - spicca Pellegrini (7) - La Lazio supera 2-0 il Twente in Olanda e si prende il primo posto nel girone di Europa League con tre successi su tre, insieme a Tottenham e Anderlecht. Decisivi Pedro e Isaksen che regalano il... (Ilmessaggero.it)

Insulti razzisti a Tchaouna durante Twente-Lazio - il racconto di Baroni : “Costretto a sostituirlo” - Luam Tchaouna è stato sostituito da Baroni nei minuti finali di Twente-Lazio di Europa League. Un cambio forzato per l'allenatore che ha visto l'ex Salernitana completamente furioso per gli insulti razzisti ricevuti: "Non aveva più le condizioni ... (Fanpage.it)